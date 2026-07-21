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Крис Бош о новой команде Джеймса: «У Леброна появилось новое хобби – гольф. Где можно играть в гольф круглый год?»

Двукратный чемпион НБА Крис Бош поделился своим мнением о том, куда лучше всего перейти его бывшему одноклубнику Леброну Джеймсу.

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