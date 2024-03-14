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Хеллибак – главный претендент на «Везина Трофи» после трех четвертей сезона, Демко – 2-й, Бобровский – 3-й (NHL.com)

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. По итогам трех четвертей сезона Хеллибак стал главным претендентом на трофей по версии NHL.

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