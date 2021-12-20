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Алена Кравец нашла своего потерявшегося сына спустя 21 год

Алена Кравец нашла своего потерявшегося сына спустя 21 год

Актриса и модель Алена Кравец нашла своего сына, потерявшегося 21 год назад. Фото: из открытых источников В 2020 году Кравец была разочарована: предполагаемый наследник оказался не тем, за кого себя выдавал, а ДНК-тесты отрицали родство между ними.

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