Инструктор Ким: обработка кутикулы поможет покрытию держаться на ногтях дольше

Обработка кутикулы с помощью апельсиновой палочки и ремувера (средства, которое растворяет ороговевшие частички кожи) поможет сохранить покрытие на ногтях как можно дольше, а также избежать сколов и отслоек в маникюре.
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