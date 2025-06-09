"Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Конечно . нам надо объявить фамилии  погибших ВСУ.
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