"Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели

Разбор итогов очередного раунда психоисторической войны. О чем говорят, что пишут украинские блогеры, политики, обычные люди? Что обсуждают? Зеленский объявил о том, что СБУ "провели блестящие диверсионные операции" в России.
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