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Анна Шукшина готовится к турниру по бодибилдингу «Мисс Вселенная», пока суд решает вопрос об опеке над её сыном

Анна Шукшина готовится к турниру по бодибилдингу «Мисс Вселенная», пока суд решает вопрос об опеке над её сыном

Анна Шукшина решила показать, к чему привели её постоянные тренировки. 37-летняя дочь Марии Шукшиной выложила фото у зеркала: она позировала в экстремальном боди, и наряд подчеркнул мускулистое, накачанное тело.

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