Анна Шукшина готовится к турниру по бодибилдингу «Мисс Вселенная», пока суд решает вопрос об опеке над её сыном

Анна Шукшина решила показать, к чему привели её постоянные тренировки. 37-летняя дочь Марии Шукшиной выложила фото у зеркала: она позировала в экстремальном боди, и наряд подчеркнул мускулистое, накачанное тело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Алиса Фрейндлих в...
- «Любви к России у...
- «Хотелось встать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым