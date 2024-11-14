Губернатор ХМАО Кухарук назначил на пост директора департамента здравоохранения варяга

На пост директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа назначен Роман Паськов, который последний год возглавлял окружную больницу в Салехарде, а до этого с 2018 года работал главврачом тюменской ОКБ №2.
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