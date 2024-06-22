Лунин прокомментировал решение Реброва усадить его в запас сборной Украины

Андрей Лунин высказался о потере места в стартовом составе сборной Украины. Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поделился мыслями о решении главного тренера национальной команды Сергея Реброва усадить его на лавку и отдать место первого номера Анатолию Трубину.