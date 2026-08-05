Власти ввели на Ямале запрет на продажу алкоголя в День физкультурника 8 августа

В Ямало-Ненецком автономном округе вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя. Купить спиртное будет нельзя 8 августа — в День физкультурника, сообщили в управлении экономразвития и инвестиций администрации Ноябрьска.
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