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Власти ввели на Ямале запрет на продажу алкоголя в День физкультурника 8 августа

Власти ввели на Ямале запрет на продажу алкоголя в День физкультурника 8 августа

В Ямало-Ненецком автономном округе вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя. Купить спиртное будет нельзя 8 августа — в День физкультурника, сообщили в управлении экономразвития и инвестиций администрации Ноябрьска.

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