Секреты красоты от Холи Бери

«Без сахара», кардио, тунец и много воды – эти и другие правила красоты и стройности знаменитости.В конце марта актриса в своем Instagram выложила фотографию с подписью «Я, когда кто-то говорит мне: «Я еду, и у меня есть закуски».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии