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Секреты красоты от Холи Бери

Секреты красоты от Холи Бери

«Без сахара», кардио, тунец и много воды – эти и другие правила красоты и стройности знаменитости.В конце марта актриса в своем Instagram выложила фотографию с подписью «Я, когда кто-то говорит мне: «Я еду, и у меня есть закуски».

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