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С 1 января опекуны детей-инвалидов в Тульской области начнут получать дополнительную выплату

С 1 января опекуны детей-инвалидов в Тульской области начнут получать дополнительную выплату

С 1 января 2024 года жителям Тульской области начнут начислять по пять тысяч рублей в качестве дополнительного ежемесячного пособия на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка-инвалида, о чем сообщили на портале &quot;Госуслуги&quot;.

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