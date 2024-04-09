Приморский предприниматель развивает свое производство при поддержке центра «Мой бизнес»

Индивидуальный предприниматель Игорь Лунеков разработал проект установки для экологически чистой утилизации отходов рыбоперерабатывающих предприятий и уже несколько лет развивает свой бизнес при помощи центра «Мой бизнес».
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