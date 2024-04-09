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Приморский предприниматель развивает свое производство при поддержке центра «Мой бизнес»

Приморский предприниматель развивает свое производство при поддержке центра «Мой бизнес»

Индивидуальный предприниматель Игорь Лунеков разработал проект установки для экологически чистой утилизации отходов рыбоперерабатывающих предприятий и уже несколько лет развивает свой бизнес при помощи центра «Мой бизнес».

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