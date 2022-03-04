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Znak.com объявил о закрытии издания — из-за введенных ограничений для СМИ

Редакция Znak.com объявила о закрытии издания. В посте в телеграм-канале используется также формулировка, что издание «приостанавливает работу».

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