Как определить дипфейки при видеозвонках: 6 признаков

Эксперт рассказал, как определить поддельные изображения при видеозвонках.Банки начали внедрять технологию идентификации клиентов через видеоконференцсвязь, однако специалисты указывают на опасность возможной подмены личности с использованием технологий дипфейков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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