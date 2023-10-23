Проезд по участку МСД ограничили до конца ноября

На участке Московского скоростного диаметра ограничили движение автомобилей до 26 ноября. Как уточнили в Центре организации дорожного движения, это связано с проведением строительных работ на проезжей части.
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