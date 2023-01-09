ОБСЕ не поддержало предложение Киева исключить Россию из организации

Рано или поздно, Европе понадобятся переговорные каналы с Москвой – генсек ОБСЕ.В ОБСЕ считают, что присутствие России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – важная составляющая архитектуры европейской безопасности.
Рано или поздно, Европе понадобятся переговорные каналы с Москвой – генсек ОБСЕ.В ОБСЕ считают, что присутствие России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – важная составляющая архитектуры европейской безопасности.
Свежие комментарии