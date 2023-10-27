Путин удивился невысоким зарплатам специалистов в космической отрасли

ЗЖ Зоя Жук Наверное ему в справках указывали среднюю зарплату по отрасли. Но это же как средняя температура по больнице. У руководителей миллионы, а у рядовых инженеров тысяч 50. Но прогресс то обеспечивают именно инженеры и ученые отрасли. Конечно, таким специалистам надо платить достойно!

МЕ Михаил Е Меня учили, что вера в доброго царя умерла в 1905 году. А нынешнее больше Людвига Аристарховича (кстати, он тоже питерский) из "Нашей Раши" напоминает: "А что собственно происходит... а кто это мог сделать... вы еще в ракете не видели...".