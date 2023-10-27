Власти займутся вопросом их повышения.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин заявил, что его удивил уровень зарплат специалистов в космической отрасли, и обещал разобраться с этим вопросом.
Путин удивился невысоким зарплатам специалистов в космической отрасли
Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Наверное ему в справках указывали среднюю зарплату по отрасли. Но это же как средняя температура по больнице. У руководителей миллионы, а у рядовых инженеров тысяч 50. Но прогресс то обеспечивают именно инженеры и ученые отрасли. Конечно, таким специалистам надо платить достойно!
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1 д.
МЕ
Михаил Е
Меня учили, что вера в доброго царя умерла в 1905 году. А нынешнее больше Людвига Аристарховича (кстати, он тоже питерский) из "Нашей Раши" напоминает: "А что собственно происходит... а кто это мог сделать... вы еще в ракете не видели...".
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1 д.
Андрей Мельников
Статистам пора бы уже считать средние зарплаты руководителей отдельно, а исполнителей отдельно. А как сейчас считают средние зарплаты по любой отрасли - это филькина грамота для верховного (дуть в уши)!
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1 д.
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