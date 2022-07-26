Цены на овощи и фрукты в Приморье серьезно снизились

globallookpress.com/Georg Wenzel/ZB В Приморье существенно вырос грузооборот китайских овощей и автомобилей из Азии, что вызвано плановым перераспределением потока грузов с Запада на Восток, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.