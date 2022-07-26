Добрый Мир

5 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор K
    Всё это очень хорошо, но почему для своих людей не строить дома или выделить деньги на лечение детей в России?Минобороны РФ зав...
  • Лев Добрый
    Это было бы прекрасно!👍Трамп заявил, что...
  • Василий Коликов
    До сих пор неясно,  чем был договор между РИ и США - продали Аляску, или сдали в аренду?США могут лишитьс...

Цены на овощи и фрукты в Приморье серьезно снизились

Цены на овощи и фрукты в Приморье серьезно снизились

globallookpress.com/Georg Wenzel/ZB В Приморье существенно вырос грузооборот китайских овощей и автомобилей из Азии, что вызвано плановым перераспределением потока грузов с Запада на Восток, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх