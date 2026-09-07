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Царьград

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Бутан ужесточил правила размещения для иностранных туристов

Бутан ужесточил правила размещения для иностранных туристов

Ночевать можно только в сертифицированных отелях, нарушителям грозят штрафы.Власти Бутана официально запретили иностранцам останавливаться в частных домах, несертифицированных гостевых объектах и разбивать палатки в несанкционированных местах.

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