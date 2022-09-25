В Магадане госавтоинспекторы и их юные помощники провели акцию «Мы за жизнь по правилам»

В Магадане в рамках «Всероссийской недели дорожной безопасности» сотрудники ГИБДД совместно с отрядом юных инспекторов движения средней школы № 4 провели акцию «Мы за жизнь по правилам».
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