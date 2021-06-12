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Диверсанты ВСУ расстреляли пятерых бойцов «Призрака»

Диверсанты ВСУ расстреляли пятерых бойцов «Призрака»

9 июня на военном полигоне «Урзуф», который находится в 40 километрах от Мариуполя на побережье Азовского моря, завершились масштабные военные учения ВСУ, подразделения СБУ «Альфа» и Национальной гвардии под руководством иностранных инструкторов.

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