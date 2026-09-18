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Царьград

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Синоптик Леус: дожди придут в Петербург вечером 18 сентября

Синоптик Леус: дожди придут в Петербург вечером 18 сентября

Синоптик Михаил Леус представил прогноз для Петербурга на 18 сентября. По его словам, в этот день город окажется под воздействием малоактивного барического гребня, а ближе к вечеру скажется влияние передней части североатлантического циклона.

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