Обнаружен механизм торможения старения с помощью голодания

Ученые Института молекулярной биологии и биотехнологии (IMBB) Фонда исследований и технологий Hellas (FORTH), Университета Париж-Сите и Университета Граца обнаружили механизм, посредством которого прерывистое голодание тормозит процесс старения.
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