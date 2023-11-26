Приметы с 27 по 3 декабря: верные советы, нашествие бед и приманка денег - что сулят дни

Погружение в мир народной мудрости открывает двери в удивительный мир примет и верований. С 27 ноября по 3 декабря каждый день несет в себе особые знаки и традиции, которые могут повлиять на наше будущее и благополучие.
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