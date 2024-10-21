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«Хезболла» нанесла удар по Израилю баллистическими ракетами

«Хезболла» нанесла удар по Израилю баллистическими ракетами

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» была активирована в связи с запуском ливанским движением «Хезболла» баллистических ракет по территории Израиля, сообщили израильские СМИ 21 октября, передает агентство ИРНА.

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