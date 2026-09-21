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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спортинга» Фреснеда вызван в сборную Испании вместо травмированного Порро

Правый защитник « Спортинга » Иван Фреснеда вызван в сборную Испании. 21-летний игрок заменит Педро Порро из « Тоттенхэма », который в субботу получил мышечную травму в матче АПЛ с «Астон Виллой» (2:3), покинув поле на 19-й минуте.

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