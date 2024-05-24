Актриса Диана Пожарская показала фигуру в откровенном платье

Жена актера Ивана Янковского снялась в облегающем платье с разрезом до бедра. Звезда сериала "Отель Элеон" Диана Пожарская позировала на стуле возле гримерных вагонов, обнажив ноги, и поделилась кадрами в соцсетях.
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