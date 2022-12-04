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Украинский певец Владимир Дантес счастлив, когда его называют нацистом

Украинский певец Владимир Дантес счастлив, когда его называют нацистом

Певец и телеведущий Владимир Дантес признался, что ему нравится, когда его называют нацистом. После начала специальной операции по защите республик Донбасса многие украинские знаменитости начали резко высказываться о России и жителях страны.

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