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Поляки продолжают транспортную блокаду Украины. На границе скопилось около 2300 грузовиков

Поляки продолжают транспортную блокаду Украины. На границе скопилось около 2300 грузовиков

Один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец заявил, что польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском.

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