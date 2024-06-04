На блокчейнах Solana и Sui отмечена аномально высокая активность

Solana и Sui - это оба блокчейна первого уровня, стремящиеся к высокой масштабируемости и низким комиссиям за транзакции, что делает их привлекательными платформами для разработки децентрализованных приложений (dApps).
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