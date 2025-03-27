В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет защищать свои экономические интересы в ответ на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт европейских автомобилей.
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