Рабочие места под угрозой

Технологические изменения, геоэкономическая фрагментация, экономическая неопределенность, демографические сдвиги и «зеленый» переход станут ключевыми факторами, которые будут формировать глобальный рынок труда к 2030 году, говорится в докладе «Будущее рабочих мест — 2025», подготовленном экспертами Всемирного экономического форума.