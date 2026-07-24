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Царьград

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MS Now: Трамп поддержал Джей Ди Вэнса на выборах 2028 года

MS Now: Трамп поддержал Джей Ди Вэнса на выборах 2028 года

Трамп выбрал Джей Ди Вэнса как кандидата от Республиканской партии на выборы 2028 года, оставив Рубио позади, сообщают источники MS Now.

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