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Сергей Шипов: «Не думаю, что Дин Лижэнь захочет играть с Непомнящим в быстрые шахматы. Мне кажется, он будет ковать железо, пока горячо»

Сегодня Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют в 14-й партии – последней с классическим контролем. «Видно, что Ян находится на пределе, ему нужно какие-то резервы искать.

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