Старшим — дом, а младшей и мужу — ничего? Правда о дележке имущества актрисы Заворотнюк

После ухода Анастасии Заворотнюк появилась информация о том, что звездная мама решила позаботиться о своих старших детях Анне и Майкле и переписала на них свой солидный особняк, в котором некогда они все проживали большим и счастливым семейством.
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