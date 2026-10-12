Кисеев: правительство Санду подрывает ценности, за которые само выступает

Кисеев заявил, что Санду и ее партия подрывают европейские ценности, за которые выступают.Молдавия метит в Евросоюз к 2030-му, но на пути к этой цели у нее стоит парламентский рубеж: за год до вступления должны пройти выборы.
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