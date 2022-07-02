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Экс-тренер сборной женской России Паув рассказала о пережитом изнасиловании в Нидерландах: «35 лет я хранила секрет от всего мира»

Бывший тренер женской сборной России рассказала о пережитом сексуальном насилии. «В течение 35 лет я хранила секрет от всего мира, от своей семьи, от своих партнеров по команде, игроков, коллег и, теперь я могу с этим согласиться, от самой себя.

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