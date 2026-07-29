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Пятый канал

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Туск обсудил с Зеленским визит в США и производство ракет для Patriot

Туск обсудил с Зеленским визит в США и производство ракет для Patriot

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. По итогам переговоров глава польского правительства сообщил в социальной сети X, что стороны обсудили результаты недавнего визита украинского лидера в США, а также вопросы безопасности Польши, Украины и Европы.

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