Туск обсудил с Зеленским визит в США и производство ракет для Patriot

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. По итогам переговоров глава польского правительства сообщил в социальной сети X, что стороны обсудили результаты недавнего визита украинского лидера в США, а также вопросы безопасности Польши, Украины и Европы.