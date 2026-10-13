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The Eurasia Daily news agency

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Politico: Zelensky no longer has any good options

Politico: Zelensky no longer has any good options

Disobeying the American president, Ukraine risks losing vital military support. But concessions can turn out to be even more dangerous, everywhere you throw a wedge, laments Jamie Dettmer in the globalist edition of Politico.

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