Кучеров догнал Маккиннона в гонке лучших бомбардиров НХЛ этого сезона

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров догнал канадского нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ благодаря трем очкам, набранным в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии