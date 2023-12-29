Уходящий год разрушил любовь Украины и Польши

@ Petr David Josek/AP/ТАСС Tекст: Кирилл Аверьянов С первых дней спецоперации Польша оказалась наиболее яростным защитником киевского режима.
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