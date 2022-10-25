ЛДПР намерена отменить наказание осужденных по УК Украины в новых регионах РФ

Депутаты фракции ЛДПР во главе с её руководителем Леонидом Слуцким намерены внести в Госдуму законопроект об отмене наказания осужденным по уголовным статьям УК Украины, которые не имеют состава преступления в России в новых регионах страны.
Депутаты фракции ЛДПР во главе с её руководителем Леонидом Слуцким намерены внести в Госдуму законопроект об отмене наказания осужденным по уголовным статьям УК Украины, которые не имеют состава преступления в России в новых регионах страны.
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