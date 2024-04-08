Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Топливо для ракет, оптика, микрочипы. Китай включился в поддержку русского ВПК

Топливо для ракет, оптика, микрочипы. Китай включился в поддержку русского ВПК

ИГОРЬ  ЛИСИН Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что России оказывают поддержку в украинском конфликте "авторитарные режимы" КНДР, Ирана и Китая, прозвучало настоящим набатом.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Т.е, Верховный не в курсе этих &quot;частных&quot; денег? Ай-яй-яй...
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1 час.
Eduard
Это дело России и Китая,мы не будим слушать посторонние страны.Мы не рабы!
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1 час.
Eduard
Обидно другое,когда деньги из США вывели заранее,но прокололись на Европе.Что не в Россию сразу вернуть было?
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1 час.

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