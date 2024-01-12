В Россию возвращаются лютые морозы

Центр погоды «Фобос» напоминает, что зимой в нашей стране почти всегда работает простое правило: после сильных снегопадов приходит похолодание, ведь осадки приносят чаще всего теплые фронты вихрей, но вслед за ними всегда идут холодные, пишет Pensnews.
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