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В ГД выступили против разрешения судимым по тяжким статьям работать учителями

В ГД выступили против разрешения судимым по тяжким статьям работать учителями

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал авторов законопроекта о разрешении отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами отозвать его.

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Комментарии
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Evgenija Palette
&quot;Больно ударит по детям&quot; многолетнее общение с бывшими уголовниками... (хотя &quot;бывших&quot; уголовников не бывает)... Совсем очумели...   Их самих там надо хорошо пошерстить...
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