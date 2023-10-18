В ГД выступили против разрешения судимым по тяжким статьям работать учителями

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин призвал авторов законопроекта о разрешении отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами отозвать его.
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