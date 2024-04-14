Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по атаке Ирана

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал представителям западных делегаций на двойные стандарты, говоря об их реакции на обоюдные атаки Израиля и Ирана.
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