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Дуэты под " Оливье"

Дуэты под " Оливье"

Иванна Корсун Сейчас вовсю идут съёмки новогодних шоу на каналах и судя по релизам, анонсам и рассказам наших публичных людей, в этот новый год, "по ящику", мы будем лицезреть не только наших замыленных и поднадоевших звёзд но ещё и их детей.

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