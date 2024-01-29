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CNN: Израиль поделился с США данными о сотрудниках БАПОР и их связях с ХАМАС

CNN: Израиль поделился с США данными о сотрудниках БАПОР и их связях с ХАМАС

Израиль поделился с Соединенными Штатами разведывательными данными, касающихся сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обвиняемых в возможных связях с палестинской организацией ХАМАС.

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