CNN: Израиль поделился с США данными о сотрудниках БАПОР и их связях с ХАМАС

Израиль поделился с Соединенными Штатами разведывательными данными, касающихся сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обвиняемых в возможных связях с палестинской организацией ХАМАС.
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