Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Страшный удар по Сухуму

Страшный удар по Сухуму

Едкий натр Совсем недавно оппозиция в Абхазии радостно снесла местное правительство и президента за попытку ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое якобы было очень невыгодно Сухуму.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ И что тут такого страшного? Россия что ли разбомбила Абхазию, что страшно стало?  Её просто вернули в реальность, о которой Абхазии не стоило забывать, а не витать в облаках своего суверенитета/независимости. Да, реальность жестокая штука, и мы в России давно это поняли. Вот и Абхазии похоже пришло время это осознать...
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7 час.
Tania Еременко
А нЕчего, патамушта. Сафсем наглость потерямши. Идите в свой суверенитет.
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5 час.
tsan tsan
До не наносила Россия абхазам никакого удара. Это сами абхазы с упорством ишака стучались лбом об стенку , пока не добрались до острого выступа. Стало ох ка больно !
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19 мин.

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