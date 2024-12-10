Едкий натр Совсем недавно оппозиция в Абхазии радостно снесла местное правительство и президента за попытку ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которое якобы было очень невыгодно Сухуму.
Страшный удар по Сухуму
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ И что тут такого страшного? Россия что ли разбомбила Абхазию, что страшно стало? Её просто вернули в реальность, о которой Абхазии не стоило забывать, а не витать в облаках своего суверенитета/независимости. Да, реальность жестокая штука, и мы в России давно это поняли. Вот и Абхазии похоже пришло время это осознать...
Ответить
7 час.
Tania Еременко
А нЕчего, патамушта. Сафсем наглость потерямши. Идите в свой суверенитет.
Ответить
5 час.
tsan tsan
До не наносила Россия абхазам никакого удара. Это сами абхазы с упорством ишака стучались лбом об стенку , пока не добрались до острого выступа. Стало ох ка больно !
Ответить
19 мин.
Свежие комментарии