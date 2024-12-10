Страшный удар по Сухуму

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ И что тут такого страшного? Россия что ли разбомбила Абхазию, что страшно стало? Её просто вернули в реальность, о которой Абхазии не стоило забывать, а не витать в облаках своего суверенитета/независимости. Да, реальность жестокая штука, и мы в России давно это поняли. Вот и Абхазии похоже пришло время это осознать...