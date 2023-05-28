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Елена Летучая рассказала о скандале на шоу «Рогов+»

Елена Летучая рассказала о скандале на шоу «Рогов+»

Телеведущая Елена Летучая рассказала, почему отказалась от участия в шоу «Рогов+». По словам журналистки, к ней проявили неуважение авторы передачи, которую она вела со стилистом Александром Роговым.

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